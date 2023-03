Londrina Bristlebacks vence partida de Futebol Americano contra Cascavel Olympians

Neste domingo (12), o time de futebol americano Londrina Bristlebacks disputou seu primeiro jogo pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano 2023. A partida foi contra o time Cascavel Olympians, e a equipe londrinense venceu com o placar final de 14 a 7.





O jogo movimentou a torcida no Estádio Uady Chaiben, com 500 pessoas assistindo. A entrada foi gratuita, com pedido de doação de 1kg de alimento não perecível. Ao todo, foram arrecadados cerca de 400 kg. O vice-presidente e atleta do Londrina Bristlebacks, Rafael Lopes Algarte, contou que o jogo foi muito disputado, com equilíbrio entre as duas equipes e as defesas prevalecendo no início da partida.

Com uma jogada de lançamento longo, o time de Cascavel abriu o placar e levou o jogo para intervalo na vantagem de 7×0. Após o intervalo, a equipe do Londrina Bristlebacks voltou mais concentrada, errando menos no ataque. A defesa conseguiu segurar o adversário, até que a vitória veio em uma virada, finalizando no 14 x 7.