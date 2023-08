Londrina Bristlebacks promove seleção para atletas de futebol americano e flag football

Esportistas interessados em integrar o elenco do Londrina Bristlebacks, nas modalidades futebol americano masculino e flag football feminino, têma chance de participar de uma seletiva neste sábado (12), às 14h, no aterro do Lago Igapó 2.





As inscrições para o 2º Tryout de 2023 seguem abertas até antes do início das atividades e devem ser feitas, preferencialmente, por meio do formulário virtual para facilitar o planejamento da organização. Basta preencher dados pessoais e responder perguntas.

A seleção é aberta a homens e mulheres com 16 anos ou mais, e não há necessidade de ter conhecimento sobre as modalidades para participar. O Londrina Bristlebacks pede que os inscritos levem 1 litro de leite como contribuição, sendo que o montante de doações arrecadado será repassado ao HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina).





Para quem for participar, a recomendação é vestir roupas leves e chuteiras, além de garrafa de água própria, protetor solar e repelente de insetos. Como preparo, a indicação é manter boa hidratação e alimentação leve na véspera da seleção.

Haverá uma série de testes físicos para identificar as posições adequadas que mais se encaixam ao perfil dos potenciais atletas. Os movimentos trabalhados envolvem práticas como o Shuttle Run, 3 cone drill, salto vertical, salto horizontal e 40yard dash. E, para os homens, haverá flexão de braço, com o máximo de repetições em um minuto. Isso servirá para verificar a capacidade física de cada futuro atleta.





O atleta e vice-presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Algarte, afirma que cerca de 40 pessoas já fizeram inscrição para participar da seletiva. “Temos um número bom inscritos até agora e acreditamos que ainda mais pessoas estarão presentes. Mas, queremos atrair mais o público feminino para o flag football, pois tivemos apenas seis inscrições nessa modalidade até agora. O time feminino já existe e está participando de competições e queremos atrair mais praticantes e reforçá-lo”, comenta.

Algarte explicou que o objetivo do flag football é o mesmo do futebol americano, avançar a bola pelo território adversário e alcançar a zona final para marcar pontos, fazendo os touchdowns. “No entanto, nessa modalidade você não precisa derrubar ou atingir o adversário para parar uma jogada e impedir o avanço, bastando retirar uma das fitas que ficam presas na cintura dos atletas. Por isso, não há o contato físico direto e para jogar o flag football não é necessário todo aquele equipamento de proteção utilizado no futebol americano, como capacete e ombreiras”, detalha.





Atualmente, o time feminino de flag football do Londrina Bristlebacks tem 18 mulheres no elenco. O grupo faz treinamentos no aterro do Lago Igapó às terças e quintas-feiras, às 20h, e no sábado, às 10h30. Essa modalidade teve início no projeto em 2022, e as atletas já jogaram a fase regional sul da Copa do Brasil, em junho deste ano, e disputará o campeonato estadual de Flag em outubro. O time possui uma comissão técnica própria com dois treinadores, diferente da equipe técnica do futebol americano masculino.

Já o futebol americano do Londrina Bristebacks, fundado em 2009, é um projeto já consolidado, tendo disputado diversos campeonatos. Recentemente, em julho, o time foi bicampeão do campeonato Pinhão Bowl, que reuniu clubes paranaenses de diferentes regiões. Cerca de 60 atletas formam o plantel atual que está disputando o Campeonato Brasileiro da divisão 2 (D2), pelo qual estreou em casa com vitória no último fim de semana.





Os treinamentos regulares ocorrem três vezes por semana, na terça e quinta-feira, às 20h, e no domingo, às 15h. O Bristlebacks pretende, ainda neste ano, iniciar um time masculino de flag football.





Quem for aprovado nos testes deste sábado (12), na modalidade futebol americano, pode ingressar em um programa de Rookies, com treinamentos por um período de dez semanas, onde serão mostrados e praticados os fundamentos básicos do futebol americano. E, posteriormente a esse período, os jogadores e jogadoras poderão ser incorporados ao time principal.





Todas as etapas são acompanhadas e monitoradas pela equipe técnica do clube, contando com técnico principal, três coordenadores, e cada posição de campo tem seu capitão. Há um preparador físico que acompanha os treinos, além de parcerias com fisioterapeutas, para o direcionamento de atletas, quando necessário.