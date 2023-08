Londrina Bristlebacks vence o Caraguá Ghostships por 50 a 13 na estreia do Brasileiro

O Londrina Bristlebacks começou com vitória no Campeonato Brasileiro – divisão 2 de futebol americano ao derrotar o Caraguá Ghostships (SP) pelo placar de 50 a 13, no domingo (6). O jogo foi disputado em Londrina, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), e os Javalis, como o time é conhecido, tiveram o apoio dos torcedores para superar os adversários, que vieram de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.





O time londrinense abriu o placar cedo e foi para o intervalo vencendo por 14 x 0. “Como em qualquer jogo de início de competição, havia o fator ansiedade, e a equipe entrou um pouco nervosa em campo e cometeu alguns erros. Porém, nosso elenco tem a parte física bem intensa, aceleramos o jogo no segundo tempo e conseguimos forçar os erros do adversário. O ataque avançou bem em campo, pudemos pontuar e conseguir construir um ótimo placar”, diz o atleta e vice-presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Algarte.

Para Algarte, a defesa prevaleceu e segurou o ataque do Caraguá. “Os três setores do time renderam muito bem, nosso time de especialistas entrou em campo com muita intensidade e conseguiu deixar nosso ataque em ótimas situações de campo, aspectos importantes para obtermos o resultado. O time atuou bem, o placar demonstra isso, ficamos muito felizes em jogar em Londrina, diante da nossa torcida, e fazer um espetáculo bonito assim, levando o nome da cidade para o cenário nacional”, pontua.





“Deixo um agradecimento especial ao time de Caraguatatuba, que viajou 700 km para jogar e veio a Londrina com 50 atletas. Eles merecem todo o nosso respeito por todo o trabalho que fazem com o futebol americano”, completa.

O atleta ainda destacou que a equipe teve alguns erros na partida que serão trabalhados pela comissão técnica nas próximas duas semanas. “A intenção é corrigir essas falhas e deixar o time ainda mais preparado para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro. Teremos partidas bem difíceis contra equipes muito qualificadas, a complexidade é enorme”, aponta.





A próxima partida dos Bristlebacks será contra o São Bernardo Avengers (SP), fora de casa, no dia 27 de agosto.





Esta é a segunda participação consecutiva dos Javalis na segunda divisão brasileira da modalidade. No Grupo B, com cinco equipes, estão junto com o Londrina o Six Spartans (SP), São Bernardo Avengers (SP), Assis Captains (SP) e Caraguá Ghostships (SP).





Ao todo, 22 times jogam a primeira etapa do campeonato e os oito melhores avançarão para a fase de mata-mata nas quartas-de-final.