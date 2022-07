Londrina: corridas do GT Sprint Race e Copa Truck agitam o Autódromo

A tradicional Corrida Noturna do GT Sprint Race é um dos destaques da agenda, no sábado (9); os caminhões da Copa Truck voltam a correr em Londrina no domingo (10), após a última edição na cidade em 2019

Londrina sediará, neste fim de semana, etapas de importantes eventos nacionais de automobilismo que prometem mobilizar os amantes da velocidade sobre rodas. A cidade volta a receber, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o campeonato Dignity Gold GT Sprint Race – que inclui a oitava edição da Corrida Noturna, a tradicional Night Challenge.

Continua depois da publicidade





Na sexta-feira (8) e sábado (9), as máquinas da competição irão percorrer o traçado completo de Londrina na quinta etapa da 11ª temporada. Este será o quinto diferente circuito das nove etapas do calendário 2022. A programação contará também com a realização da Copa Truck, que terá corrida no domingo (10).





Os eventos iniciam as comemorações dos 30 anos do Autódromo Internacional Ayrton Senna, que foi inaugurado no dia 21 de agosto de 1992. O endereço do autódromo é avenida Henrique Mansano, 777, Jardim Alpes, região norte.





A primeira corrida do Dignity Gold GT Sprint Race será no sábado (9), às 14 horas, enquanto a corrida noturna terá largada ao anoitecer, a partir das 17h30. Na sexta-feira (8), os pilotos entram na pista para os treinos livres oficiais. Os dois treinos classificatórios que definem os grids de largada no traçado misto da pista paranaense (3.146 km) estão programados para a manhã do sábado a partir das 10h. Os ingressos estão à venda pelo site www.bilheteriadigital.com – e todas as informações sobre as provas podem ser acessadas no site sprintrace.com.br/.

Continua depois da publicidade





A novidade, dessa vez, é que os pilotos utilizarão o circuito longo da pista, que possui 3.146 metros de extensão, com 12 curvas e sentido anti-horário.





Em 2022, as etapas são todas em circuitos nacionais e na prova de Londrina o grid é composto por 30 pilotos, sendo um estrangeiro (Argentina) e representantes de cinco regiões brasileiras (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e 10 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Pará, Mato Grosso), além de 18 cidades brasileiras.





Uma das principais categorias do automobilismo brasileiro desembarca pela décima vez na cidade. A primeira foi em 2013, no circuito longo com duas provas diurnas. O autódromo abrigou uma das inovações da categoria, com a realização da primeira prova noturna, em 2014, e foi quando passou a utilizar o circuito curto da pista). A pista só ficou de fora quando a competição estreou no calendário automobilístico da categoria em 2012.





O Autódromo Internacional Ayrton Senna é marcado pela proximidade dos muros da pista. Seu traçado é composto por duas grandes retas, interligadas por sequências de curvas grandes e de baixa velocidade. Por estas características, este circuito sempre proporciona grandes disputas por posições. Na temporada do ano passado, Londrina recebeu a prova noturna no dia 30 de outubro. O autódromo já recebeu 21 corridas da competição.





O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), com três corridas cada. Nesta edição serão três títulos distintos da Sprint Race: Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do minitorneio do Rookie Of The Year.





Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, o Autódromo Ayrton Senna recebeu alguns serviços de manutenção para receber as etapas automobilísticas neste fim de semana. “Visando deixar o espaço preparado para a realização do GT Sprint Race e da Copa Truck, e para recepcionar da melhor forma o público que assistirá às provas, a FEL realizou trabalhos em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e a CMTU, envolvendo atividades de capina, roçagem, pintura, limpeza e adequações na iluminação, sinalização, entre outros”, informou.





Oguido frisou que esse tipo de força-tarefa é importante para deixar o local em condições compatíveis com a qualidade das competições. “Um dos objetivos da FEL é que Londrina possa voltar a receber cada vez mais eventos de grande porte, valorizando nosso autódromo internacional e movimentando a economia local. Há impacto na rede hoteleira, de restaurantes, comércio, e vamos fazer o possível para tentar trazer para cá essas competições de alta visibilidade, estamos nos empenhando muito para isso”, disse.





Transmissões





A quinta etapa – Night Challenge – da Dignity Gold GT Sprint Race terá transmissão televisiva ao vivo, via streaming, com geração de imagens da Master/CATVE, no próximo sábado (9), nos canais das plataformas digitais da categoria. Além dos canais GT Sprint Race, Acelerados, Motorsport e Hight Speed TV, no Youtube. A corrida noturna também será exibida ao vivo, pelo canal por assinatura BandSports.





Copa Truck





No domingo (10), o Autódromo Ayrton Senna recebe a quinta etapa da Copa Truck, que abre a segunda metade da temporada 2022. Ao contrário da visita de 2019, a chuva deverá passar bem longe da região, de acordo com os institutos de meteorologia, e a expectativa é de casa cheia nas arquibancadas para conferir as duas corridas do domingo, além da possibilidade de visitar os boxes e de curtir também o Show de Motocross da Equipe Jorge Negretti.





Dentro da pista, a disputa será acirrada, com o pernambucano Beto Monteiro, o paranaense Wellington Cirino e o paulista Felipe Giaffone disputando ponto-a-ponto a liderança na classe principal, enquanto o catarinense Danilo Alamini tenta sustentar a vantagem sobre os paulistas Fabio Fogaça, Raphael Abbate e Jo Augusto na Super Truck – isso sem contar a briga das montadoras, com a Volkswagen e Mercedes-Benz separadas por 16 pontos.





Anfitrião da Copa Truck em Londrina, Leandro Totti, “O Marvado”, participará da prova, mas do lado de fora do caminhão, na cabine da equipe LT Team no pit wall, sendo representado na pista por Rodrigo Taborda. A etapa também contará com a estreia de uma nova equipe, a Electric Truck, que terá Kleber Electric como piloto.





Os detalhes sobre a corrida estão disponíveis no site copatruck.com.br. As provas de Londrina serão exibidas ao vivo no domingo a partir das 13h10 pela Band na TV aberta, SporTV3 na fechada e pela internet nos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook (que exibem com exclusividade a classificação do sábado), além do Bandplay e do SporTV Play.





Os ingressos estão à venda de forma exclusiva no site oficial da categoria até sexta-feira; depois disso, só na bilheteria do autódromo. As entradas se encontram disponíveis a partir de 20 reais a meia entrada no setor Caixa D’Água (as arquibancadas descobertas estão esgotadas). As credenciais Passe de Visitação e Camarote Paddock ainda se encontram disponíveis.