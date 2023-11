Londrina EC Futsal supera 2022 e termina Liga Nacional em terceiro

Na reta final da temporada, o Londrina Futsal comemora os resultados obtidos ao longo de 2023. A equipe feminina do Tubarão conseguiu a sua melhor posição na Liga Nacional e ainda viu algumas dos seus destaques serem convocadas para a seleção brasileira.





A Liga foi encerrada no último sábado e o título ficou com o Stein Cascavel, que superou o Taboão da Serra (SP). A equipe paranaense conquistou o bicampeonato. Como perdeu para o Stein na semifinal, o LEC terminou em terceiro lugar, uma posição acima da campanha do ano passado.

O time londrinense disputou 15 jogos, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Foram 32 gols marcados, e a artilheira da equipe foi Bruna, com 10 gols. "Esta posição acima na classificação é de extrema relevância para o nosso trabalho, até porque ficamos atrás apenas das duas grandes potências hoje do futsal feminino brasileiro", frisou a técnica Jayne Borim. "Claro que almejamos chegar em uma final, mas dentro das previsões que traçamos o resultado veio ao encontro com os objetivos estipulados".





A técnica londrinense ressaltou também o terceiro lugar alcançado na Taça Brasil, o quinto lugar na Copa Mundo e a quarta posição no Campeonato Paranaense. "Tivemos um pouco de dificuldade para nos classificar no Estadual, mas conseguimos nos manter entre os quatro em um dos campeonatos mais fortes do país. O Paraná teve cinco representantes na Liga Nacional, o que mostra a força do nosso futsal feminino", apontou.

Outro ponto a ser comemorado pela equipe londrinense em 2023 foi a volta da convocação de jogadoras para a seleção brasileira. As duas últimas atletas a serem chamadas foram a fixa Bruna e a ala Dany, que vão participar de dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 1º e 3 de dezembro.





O Londrina Futsal vai representar o município neste fim de semana na fase final dos Jogos Abertos do Paraná, em Pato Branco. A equipe está na semifinal e encara Marechal Cândido Rondon. O vencedor enfrenta na decisão o ganhador de Telêmaco Borba x Pato Branco.





