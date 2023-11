Londrina EC encara Operário na estreia do Paranaense 2024

O Londrina vai estrear contra o Operário no Campeonato Paranaense do ano que vem. A tabela do Estadual foi divulgada na tarde desta segunda-feira (20) pela Federação Paranaense de Futebol. Cada equipe fará 11 jogos na primeira fase.





Como foi apenas o 10º colocado no Paranaense deste ano, o Tubarão fará cinco partidas no estádio do Café e seis jogos como visitante. O Estadual começa no fim de semana dos dias 17 e 18 de janeiro e a decisão está programada para os dias 31 de março e 7 de abril.

Na primeira fase, as equipes jogam entre si em turno único e os oito primeiros se classificam para a segunda fase. Os dois últimos são rebaixados para a Divisão de Acesso. A primeira fase termina no dia 25 de fevereiro. As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, nos dias 3 e 10 de março. As semifinais estão agendadas para os dias 17 e 27 de março.





Os 12 times que vão disputar o Paranaense 2024: Athletico, Coritiba, Londrina, Operário, Cianorte, São-Joseense, Galo Maringá (ex-Aruko), Cascavel, PSTC, Andraus, Azuriz e Maringá. O Estadual garante aos quatro primeiros colocados vaga na Copa do Brasil de 2025. Ainda não há definição por parte da Federação Paranaense se haverá transmissão em TV da competição.

Comando





O Londrina oficializou na segunda-feira (20) a saída do técnico Roberto Fonseca. Na reapresentação do elenco, no CT da SM Sports, os jogadores já foram recepcionados pelo filho de auxiliar de Fonseca, Roberto Fonseca Júnior. O auxiliar vai dirigir a equipe na despedida da Série B, no sábado (25), às 17h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.





