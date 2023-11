Londrina Futsal decide semifinal do Paranaense contra o Cascavel

Valendo a vaga para a final do Campeonato Paranaense 2023, a equipe feminina do Londrina Futsal encara neste sábado (4) contra o Stein Cascavel, fora de casa, às 19h30, no ginásio de esportes da Coopavel.





O time alviceleste vem se preparando para este segundo e decisivo duelo da semifinal, em que precisa de um empate para se classificar. No primeiro jogo, como mandante, o Londrina derrotou as adversárias pelo placar de 5 a 2, o que concedeu a vantagem para a volta.

Já o Cascavel terá que vencer a partida, por qualquer diferença, para levar a decisão para a prorrogação. Se persistir o empate no período extra, vai para as penalidades.





Na outra semifinal, jogarão no domingo (5) o ADTB/Telêmaco Borba e o Copagril/Marechal, que empataram no primeiro jogo. A partida será às 20h em Marechal Cândido Rondon (Sudoeste).

Este será o quarto confronto consecutivo envolvendo Londrina e Cascavel nas quadras, que já se tornou um clássico do futsal paranaense feminino. Além de disputarem a semi do estadual, as equipes se enfrentaram pela semifinal da LFF (Liga Feminina de Futsal), com as cascavelenses vencendo os dois jogos – 3 a 2 em Londrina, e 6 a 1 em Cascavel. O Londrina finalizou a participação na LFF em 3º lugar, superando a temporada 2022, quando foi 4º.





A treinadora do Londrina Futsal, Jayne Borim, frisa que o grupo está focado totalmente no jogo decisivo e tentará a vaga para a final paranaense até o fim. “Acabamos sendo eliminadas da Liga Feminina pelo Cascavel, mas agora é outro jogo e outra realidade, é necessário se concentrar nisso. Conseguimos ganhar em casa no primeiro jogo e vamos buscar agora pelo menos um empate para chegar à final do Paranaense. Estamos treinando forte durante toda essa semana e vamos viajar no sábado para jogar em Cascavel”, comentou.





Borim ainda enfatizou que a equipe estará completa. “No último jogo, pela Liga, estávamos sem as jogadoras Bruna, que cumpriu suspensão, e Glória, que se recuperava de uma lesão. São jogadoras importantíssimas no time, que fizeram falta, mas voltam a fortalecer muito o time nesse jogo decisivo. Vamos tentar implantar um ritmo de jogo intenso, dentro das nossas características, para alcançar o resultado que nos garanta a classificação”, apontou.