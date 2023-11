Eduardo de Deus, nos 110m com barreiras, e Lucas Conceição, nos 400m, são ouro no pan

O atletismo do Brasil garantiu mais três medalhas na quarta-feira (1º), e atingiu 11 no total em Santiago 2023. Os destaques vão ao ouro de Lucas Conceição, nos 400m, e para a dobradinha nos 110m com barreiras, com ouro para Eduardo de Deus e bronze para Rafael Pereira.





Em um dia de muita chuva e frio na capital chilena, os atletas comemoraram e já projetaram os próximos desafios.

“É muito gratificante sair com essa medalha. Confesso que fiquei um pouco preocupado ali depois da última barreira porque perdi um pouco de força, vi que o americano estava vindo, então, fechei o olho, joguei o peito e esperei no placar um pouco. É muito emocionante ver o seu nome lá em cima. Fico muito feliz. Esperava ter corrido um pouco melhor, estava treinando bem, na minha última competição fiquei abaixo um centésimo do índice olímpico, corri 13.28, o índice é 13.27, mas fico muito contente de ter finalizado o ano bem, com uma medalha de ouro. Agora é descansar uns dez dias e depois retomar os treinos”, analisou Eduardo de Deus, campeão com 13.67.





“Fico muito feliz com a medalha, muito contente. Era uma competição de sair com medalhas e não com resultados. O resultado ficou muito aquém do que a gente pode fazer, mas a competição está num período muito ruim para nós do atletismo, muito tarde, mas fico feliz com o pódio e principalmente por ter dois atletas do Brasil no pódio. Isso nos deixa com moral para o principal objetivo que são as Olimpíadas no ano que vem”, comentou Pereira, bronze com 14.04.

Na última prova do dia, o 400m, o Brasil fechou com chave de ouro. Lucas Conceição, que chamou a atenção por correr de óculos escuros em prova que começou às 20h30, superou o favoritismo do compatriota Lucas Carvalho - que terminou em 4º lugar e possui o índice para Paris 2024 - para ficar com o ouro. O tempo da prova foi 45.77.





“Eu estava muito concentrado na minha prova, na minha corrida e isso que me trouxe o mérito de ser campeão pan-americano. Os óculos escuros uso mais como forma de concentração, para não ver meus adversários, para ter mais foco na minha raia, e é algo que sempre venho utilizando nas competições. E é muito gratificante sair com essa medalha de ouro, de conseguir terminar bem e ver que conseguimos o que a gente tanto almejou. Estou muito feliz por isso”, destacou o atleta, que não é especialista na distância.

Outras finais com brasileiros





O lançamento do martelo foi a primeira prova a definir as campeãs na quarta. Mariana Marcelina teve 58.32 como melhor marca e ficou na 9ª colocação. Na segunda final do dia, dos 100m com barreiras, Ketiley Batista ficou muito perto da medalha, com o quarto lugar com a marca de 13.38. Por fim, o 400m feminino teve Tiffani do Nascimento e ficou na 6ª colocação, com 52.81.

Outros resultados





Ainda foram disputadas as semifinais dos 400m com barreiras tanto no feminino quanto no masculino. O Brasil estará na final com Marlene dos Santos, 2ª na bateria com 58.29, e com Chayenne Silva, líder da sua com 57.85. Camille Oliveira (1:00.72) também disputou a prova, mas não avançou.

Já no masculino, Matheus Lima liderou a bateria com 49.94, enquanto Márcio Teles foi o terceiro na dele com 51.20 e se classificaram para a final.





Nas semifinais dos 200m, melhor para Ana Azevedo que, com 23.61, liderou a bateria e avançou a para a final. No masculino, Renan Gallina, foi o primeiro na classificatória com 20.39, melhor tempo entre todos os atletas.

Disputadas quatro provas (100m com barreira, salto em altura, lançamento do peso e 200m) do heptatlo feminino, Tamara Alexandrino está na quinta colocação com 3168 e Raiane Vasconcelos está em oitavo com 3045 pontos. Nesta quinta (2), a disputa encerra com as provas de salto em distância, lançamento do dardo e 800m.





Medalhas do Brasil no atletismo em Santiago 2023

O Brasil já havia faturado outras oito medalhas no atletismo, sete nas provas de pista. Logo no primeiro dia de disputas no Estádio Nacional, Izabela Rodrigues (ouro) e Andressa Morais (prata) fizeram a dobradinha no lançamento do disco. Eliane Martins, no salto em distância, e o revezamento 4x400m misto, formado por Douglas Mendes, Letícia Nonato, Lucas Vilar e Tiffani Marinho, com a prata.





No segundo dia, na terça (31), vieram pratas nos 100m com Felipe Bardi, e no decatlo com José Fernando Fernandes "Balotelli"; e bronze nos 5.000m com Altobeli da Silva.





Nas provas de rua, Caio Bonfim conquistou a prata nos 20km da marcha atlética no domingo (29).