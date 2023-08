Londrina Futsal enfrenta o Pato Branco pela Liga Feminina

O Londrina Futsal recebe o Unidep/Pato Branco pela 8ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal) neste sábado (5), às 18h, no ginásio Anhanguera/Unopar Pizza.

Com entrada gratuita, a partida é uma oportunidade para a torcida apoiar o time na fase classificatória da competição nacional.

Publicidade

Publicidade





O Tubarão está na 5ª colocação na tabela e soma 11 pontos em seis jogos - um a menos que o Barateiro Futsal, de Brusque (SC), que está em 4º lugar com a mesma pontuação.





Já o Unidep/Pato Branco está em último lugar entre as 12 equipes que disputam a LFF, com uma vitória e três pontos em seis jogos.

Publicidade





Segundo a técnica do Londrina, Jayne Borim, o confronto paranaense promete ser muito equilibrado, uma vez que as equipes já se conhecem e se enfrentam por outras competições estaduais. “Sabemos que é um duelo de extrema importância, a equipe delas precisa sair da parte de baixo da tabela e fará de tudo para obter uma vitória. É uma adversária de qualidade. No Campeonato Paranaense, por exemplo, acabamos tendo um revés em Pato Branco, perdendo lá por 4 a 3. Estamos trabalhando nesta semana em cima das características que o time delas possui para podermos fazer uma grande partida e garantirmos a vitória dentro de casa”, aponta.





Para Borim, o fator casa precisa ser o diferencial do Londrina em busca de uma vaga entre os oito clubes que passarão à segunda fase. “Teremos novamente o apoio da torcida, que é de fundamental importância, e não podemos perder pontos em nossa quadra. A Liga Feminina é um torneio bem equilibrado, incluindo equipes do Paraná, algo que demonstra a força do nosso estadual, e de vários estados, então não podemos vacilar. O primeiro objetivo é garantir a classificação e, se possível, uma posição na parte de cima da tabela para chegar com força e chances na fase eliminatória”, diz.





A LFF, na primeira fase, é disputada em turno único de 11 rodadas. Passam para as quartas-de-final as oito melhores equipes, que duelam no esquema 1º contra 8º, 2º e 7º, 3º e 6º, e 4º e 5º. Quem terminar a etapa de classificação no G-4 tem vantagem na segunda fase.





A equipe Londrina Futsal Feminino tem patrocínio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).