Londrina Futsal leva 6 a 1 do Stein Cascavel e termina LFF em 3º

O Londrina Futsal Feminino encerrou no domingo (29) a participação na LFF (Liga Feminina de Futsal) diante do Stein Cascavel, no ginásio da Coopavel, em Cascavel (Oeste). Era partida de volta da semifinal da competição, que terminou 6 a 1 para as donas da casa. Com o resultado, a equipe londrinense se despede da LFF com o 3º lugar, superando 2022.





Com 03:52, em falta ensaiada, Flávia bateu no canto esquerdo de Lorraine para abrir o placar para o Stein. Minutos depois, em cobrança de escanteio, a bola ficou com Michi na entrada da área, que ampliou. Jaque Nunes recuperou a bola no campo de ataque e finalizou para marcar o terceiro.

Publicidade

Publicidade





Com 09:35, o Londrina entrou com a goleira-linha em busca de diminuir, porém, a goleira do Cascavel, Júlia, aproveitou e chutou da própria meta para confirmar o quarto gol. Aos 16:50, em nova falta ensaiada, Michi bateu no cantinho para fazer o quinto.

Publicidade





No segundo tempo, com 09:35, Lelinha fez jogada individual e bateu para anotar o sexto gol do time cascavelense.





Com 18:24, Gabi Amorim puxou contra-ataque, passou pela marcação e tocou em Dany que, ao lado da trave, fez o gol Alviceleste.





O próximo jogo do Londrina será no sábado (4), às 19h30, no mesmo local contra o mesmo time, desta vez pela volta da semifinal do Campeonato Paranaense Série Ouro. Na ida, vitória londrinense por 5 a 2. Em caso de vitória ou empate Alviceleste, classifica-se o LEC para à final. Em caso de vitória do time cascavelense, a partida vai para a prorrogação, e quem vencer avança. Em novo empate, a decisão irá para os pênaltis.