Londrina Futsal perde nos pênaltis vaga na final do Paranaense

O Londrina Futsal foi derrotado nos pênaltis pelo Stein Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense Série Ouro na noite de sábado (4) no ginásio da Coopavel, em Cascavel (Oeste).





Como havia vencido na partida de ida, em Londrina, as meninas do Tubarão jogavam por uma vitória ou empate para avançar à final do Estadual. Foi uma partida bem equilibrada, com o primeiro tempo terminando em 0 a 0.

A cinco minutos do fim do jogo, a goleira Júlia abriu o placar para o time de Cascavel. Ainda no tempo regulamentar, Camilinha ampliou o marcador, o que levou a disputa para a prorrogação.





Em uma disputa de grande nível, os dois tempos da prorrogação foram extremamente equilibrados também acabaram zerados e levaram à disputa de pênaltis.





Ao todo, foram 11 cobranças para cada lado e o Stein Cascavel venceu por 9 a 8, avançando para a final.