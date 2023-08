Londrina Futsal visita o Telêmaco Borba pela Liga Feminina

O Londrina Futsal tem mais um desafio neste sábado (19) na intensa maratona intensa de jogos em diferentes competições. As londrinenses encaram o ADTB Telêmaco Borba pela LFF (Liga Feminina de Futsal) em partida válida pela fase de classificação da competição nacional, fora de casa, às 19h, no ginásio Furtadão.





Com 14 pontos em sete jogos, o Tubarão está na 3ª posição da tabela, enquanto as adversárias ocupam a 6ª colocação com 11 pontos em oito partidas.

Publicidade

Publicidade





Este é o segundo confronto consecutivo do LEC contra paranaenses no torneio nacional. Na rodada anterior, o time superou o Pato Branco pelo placar de 3 a 2, resultado que colocou as londrinenses no G-4.





Já pelo Campeonato Paranaense Série Ouro, na quarta-feira (16), o Alviceleste empatou em casa com o Cianorte, por 2 a 2, no primeiro confronto das quartas-de-final.

Publicidade





Agora, diante da ADTB, a técnica Jayne Borim espera que as atletas consigam voltar o foco novamente para a Liga, buscando um resultado positivo fora de casa. “É hora de virar a chave, estamos tentando recuperar da melhor forma a parte física e trabalhar bem o emocional do time, já que elas estão jogando várias partidas em sequência por competições diferentes, que exigem bastante e trazem desgastes. O Telêmaco é um adversário forte e aguerrido, que já enfrentamos tanto pelo Paranaense como pela Liga. Nos preparamos para tentar neutralizar seus pontos fortes e vamos focar em explorar o potencial das nossas jogadoras para buscar os pontos lá”, diz.





Borin destaca que uma vitória seria muito importante para manter o Londrina entre as quatro melhores equipes da competição, que terão vantagem na fase seguinte de mata-mata. “Continuamos em terceiro lugar neste momento e é uma excelente posição dentro do nosso planejamento, que visa garantir uma das oito vagas para a segunda fase e tentar ficar em uma posição no G-4. Para isso, teremos que batalhar muito e jogar com inteligência nesse próximo desafio”, conclui.

Publicidade





Atualmente, a Liga Feminina de Futsal tem como líder o E.C Taboão da Serra, com 22 pontos, seguido pelo Stein Cascavel (14 pontos), Londrina (14), e o Barateiro (SC) na quarta posição, com os mesmos pontos.





Depois deste jogo contra a ADTB, o Tubarão enfrentará, no dia 26 de agosto, o Cianorte, também pela Liga Feminina. A partida será em Londrina, às 18h, no ginásio Anhanguera/Unopar Piza.





A LFF, na primeira fase, é disputada em turno único de 11 rodadas. Passam para as quartas-de-final as oito melhores equipes, que vão duelar no esquema 1º contra 8º, 2º e 7º, 3º e 6º, e 4º e 5º. Quem terminar a fase de classificação no G-4 terá vantagem na segunda fase.