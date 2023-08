Londrina Futsal empata em casa com o Cianorte

O Londrina Futsal Feminino ficou no empate por 2 a 2 na noite de quarta-feira (16), no ginásio Anhanguera/Unopar-Piza diante do Guibon Foods/Cianorte, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro. Os gols Alvicelestes foram de Bruna e Bia.





O Londrina iniciou criando mais chances, no entanto, pecando na finalização, e a equipe visitante teve chances em contra-ataques. Aos 17:30, Caetano finalizou dentro da área e abriu o placar para o Cianorte, terminando assim o primeiro tempo.

No segundo tempo, em busca do resultado, outra vez, o time londrinense voltou com mais intensidade. Com 04:20, Bruna recebeu e soltou o pé, estufando as redes e empatando a partida.





Aos 14:56, Bia recebeu, deixou duas adversárias no chão, passou pela goleira e virou a partida. Mas aos 17:01, Jéssica bateu cruzado e deixou tudo igual.





A partida de volta será no domingo (10) em setembro, em Cianorte (Noroeste), no Ginásio Tancredo Neves, às 17h. Caso aconteça um novo empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Persistindo o empate após os dois tempos, tiros livres. Quem vencer no tempo normal, avança para às semifinais do Estadual.





O próximo compromisso das meninas do Tubarão será neste sábado (19), às 19h, no Ginásio Furtadão, em Telêmaco Borba (Campos Gerais), contra o ADTB, pela LFF (Liga Feminina de Futsal).