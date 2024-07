Maria Fernanda Costa está na final e faz história na natação feminina

Estreante nos Jogos Olímpicos, a brasileira Maria Fernanda Costa está na final dos 400 metros livre e coloca uma nadadora pela primeira vez, em 76 anos, na condição de disputa direta de medalha nesta prova. Com o tempo de 4min03s47, ela garantiu um lugar na decisão e, por pouco, quase bateu o recorde sul-americano que é de 4min02s86.



O tempo conseguido por "Mafê" na segunda bateria foi o sétimo melhor na classificação geral. A líder foi a americana Katle Ledecky, que cravou 4min02s19.:02:19



"Nadar de manhã é sempre um pouco difícil. Ainda mais estrear. Estou tentando me acostumar. Cada vez que abro uma competição é um passo à frente. Foi o passo suficiente para entrar em uma final. Foi bem apertado. Queria ter feito melhor, mas o nervosismo e o frio na barriga podem ter mexido comigo. Mas fico grata por ter entrado na minha primeira final olímpica", disse a atleta.





A brasileira Gabrielle Roncatto também disputou os 400 metros livre, terminou em oitavo lugar na terceira bateria e acabou não se classificando ficando com a 16ª colocação geral.



A natação feminina do Brasil volta a disputar uma final depois de muito tempo. A última havia sido com Etiene Medeiros, que nos Jogos Rio 2016 se classificou nos 50 metros livre.



Ainda neste sábado (27), Maria Fernanda volta à piscina em Paris para a grande decisão ao lado de Katie Ledecky (EUA), Ariarne Titmus (AUS), Erika Fairweather (NZL), Summer McIntosh (CAN), Jamie Perkins (AUS), Paige Madden (EUA) e Isabel Gose (ALE). A final será às 15h52 (horário de Brasília).

