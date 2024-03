Prazo para se inscrever nos Jogos Escolares de Londrina 2024 termina na próxima semana

As inscrições para a fase municipal dos JELs (Jogos Escolares de Londrina) 2024 seguem até o dia 21 de março. O evento esportivo educacional será de 15 a 26 de abril em dezenas de unidades de ensino da cidade, representando as redes municipal, estadual e privada.





As cinco modalidades nesta edição de 2024 são: basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. As categorias abertas são a A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos). Os interessados podem acessar o site da FEL (Fundação de Esporte de Londrina) para obter mais informações e detalhes sobre como participar, incluindo o regulamento geral e os documentos que norteiam as instituições.

As disputas serão realizadas em diferentes espaços da cidade, nos ginásios do Moringão, Unopar, Unifil, Colégio Vicente Rijo, Colégio Londrinense, Lar Anália Franco, além do Ginásio do Jardim Bandeirantes e do Aterro do Lago Igapó.





O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, enfatizou que Londrina terá uma fase municipal dos Jogos Escolares preparada com muito carinho, contando com a força das redes de educação parceiras na ação. “As escolas de Londrina estão se mobilizando para compartilhar as informações sobre os JELs junto à comunidade escolar, em articulação com o Núcleo Regional. Em nossos canais, também estamos levando informações ao público e à imprensa local. Isso ajuda as interessadas a se organizar e preparar as inscrições as equipes nas modalidades desejadas. A partir das inscrições, teremos a montagem da programação, a reunião técnica do evento e todas as definições”, disse.

A inscrição deve ser feita mediante a ficha de inscrição que pode ser obtida no site da FEL ou solicitada pelos diretores ao Núcleo Regional de Educação, informando as modalidades em que irão participar nos JELs. Este documento deve ser levado presencialmente, até 21 de março, com prazo final até 17h, à sede do NRE, localizada na avenida Celso Garcia Cid, 658, Centro.





O congresso técnico dos JELs 2024 está programado para ocorrer no dia 1º de abril, reunindo todas as escolas e colégios que estarão na competição. As equipes vencedoras da fase municipal de Londrina avançarão para a próxima etapa, a regional do 70º Jogos Escolares do Paraná, com agenda de 17 a 22 de maio, em cidade ainda não definida. Depois disso, virá a fase final dos Jogos Escolares na cidade de Pato Branco.





Em 2023, participaram da fase municipal em Londrina 37 escolas e colégios, mobilizando 150 equipes e aproximadamente 1.000 atletas. A organização trabalha para ampliar a adesão em 2024.





