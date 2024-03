Após conversa com Londrina EC, FEL promete melhorias no Estádio do Café

Representantes da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e do Londrina se reuniram nesta terça-feira (12) para tratarem de ações de melhorias no estádio do Café visando o início da Série C do Brasileiro em abril.





Outro assunto discutido também foi a criação de uma espaço exclusivo para os proprietários de cadeiras cativas .



O presidente da FEL, Marcelo Oguido, prometeu trabalhar em conjunto com outras secretarias municipais para resolver algumas questões crônicas do Café, como a constate falta de água nos banheiros.





"Hoje existe uma ligação com uma caixa d'água que fica no autódromo e isso dificulta o processo. Vamos fazer uma instalação direta da rede que leva ao poço do estádio e outra alternativa é instalar caixas d'águas exclusivas próximas aos banheiros", afirmou Oguido.

Em relação às cadeiras cativas, a FEL está fazendo um levantamento do total de proprietários existentes e do número atual de ativos, que não chega a 700 em 2024. Segundo Oguido, a FEL fará um chamamento para que os proprietários se apresentem e regularizem a situação de anuidades atrasadas.





"Vamos numerar e demarcar todas as cativas e criar um setor exclusivo na parte central do setor de cadeiras. Alertamos o Londrina sobre oferecer gratuidades de cadeiras e temos a garantia do clube que as cadeiras de proprietários não serão vendidas e o direito será respeitado", frisou.





