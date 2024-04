Promessas se inspiram em Senna e não se abalam por F1 sem brasileiros

GP do Japão começa com treino livre nesta quinta-feira

O tricampeão mundial Ayrton Senna morreu há quase três décadas, mas segue inspirando as jovens promessas do automobilismo brasileiro, como Heitor Dall Agnol Farias e Gabriel Koenigkan, pilotos de 14 anos que desviam da pressão e saudade dos pais pelo sonho de viver do automobilismo.

SAUDADE, ESTUDOS E 'BRINCAR' DE PILOTAR





O sonho de se tornar um piloto profissional começa ainda na infância. Heitor, por exemplo, começou a treinar com apenas 4 anos.



"Minha relação no automobilismo começou com o meu pai, que era piloto de kart. Quando eu era pequeno sempre ficava no meio e quando fiz três anos meu pai me deu um kart. Comecei a treinar com 4 anos, e comecei a levar como profissão quando vim para São Paulo, com 6 anos", conta Heitor.

"Eu tinha um amigo que andava de kart e ele me chamou para conhecer. A partir do momento que vi, já me interessei em ser piloto. Quando percebi que tinha talento e paixão por automobilismo comecei a pensar nisso como algo sério", disse Gabriel.



Para isso, os meninos deixaram suas cidades e conciliam os estudos com a rotina nas pistas. Gabriel chegou a morar em um motorhome para ficar perto do kartódromo Granja Viana, como mostra a série 'Formula Dreams', da HBO Max.

"Quando estou em semana de corrida, eu falto [na escola] de terça a sexta-feira. Depois faço trabalhos de compensação", comenta Heitor.



"Um dos maiores desafios [para se tornar um piloto profissional] é a questão de patrocínios e ter sempre que dar o meu melhor para alcançar resultados", afirma Gabriel.

"Um dos maiores desafios é a pressão e, no meu caso a saudade, da família", diz Heitor.





Heitor, inclusive, chegou a morar um ano e meio na Itália por causa do kart: "acho que é um passo muito importante para um piloto [sair do país]".



