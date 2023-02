Tom Brady anuncia aposentadoria e posta foto com Gisele Bündchen

O jogador de futebol americano Tom Brady, de 45 anos de idade, anunciou sua aposentadoria do esporte e publicou uma foto ao lado da família e da ex-esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen.



O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, heptacampeão do Super Bowl, confirmou sua nova aposentadoria um ano depois de afirmar que deixaria a NFL pela primeira vez.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o veterano jogador de futebol americano afirmou que a aposentadoria, desta vez, é "de verdade".

"Estou me aposentando, de verdade. Eu não vou me alongar, quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: amigos, colegas, adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada", disse o veterano QB.



Na publicação, Brady colocou uma foto de Bündchen abraçando ele e seus filhos. O agora ex-atleta virou notícia no mundo inteiro após o seu casamento com a supermodelo brasileira ter acabado. A não aposentadoria do americano teria sido o motivo do rompimento.



O Super Bowl LVII, grande decisão da NFL, acontecerá em 12 de fevereiro entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.