Escola europeia seleciona 10 atletas de Londrina para peneira de futebol

A manhã de domingo (29) foi de muito calor e animação para diversos atletas de Londrina que participaram de uma peneira com representantes da Academia Sporting Leões.





A seletiva foi realizada no campo do Conjunto Habitacional Luiz de Sá, na zona norte de Londrina, e contou com a participação de cerca de 70 atletas de 7 a 17 anos.



A Academia Sporting Leões é uma escolinha de futebol do Sporting Clube de Portugal, um dos três maiores clubes do país europeu.





Os atletas selecionados vão passar por uma nova peneira no Rio de Janeiro nos próximos meses e, se aprovados, poderão participar de um torneio de futebol com a equipe da Academia Sporting Leões na cidade de Braga, em Portugal, no mês de julho.

A peneira foi realizada em parceria com a Copa Londrina de Futebol com Propósito, que é um projeto social que atende crianças e adolescentes do Vista Bela, também na região norte da cidade.





A PENEIRA

Nesta primeira etapa da peneira, em Londrina, 10 atletas se destacaram por suas habilidades individuais e coletivas dentro de campo.





Bruno Brito, ex-atleta e coordenador da Academia Sporting Leões, explica que foi feito um trabalho envolvendo diversos aspectos, como raciocínio rápido, coordenação, mobilidade, marcação, velocidade, condução de bola e posicionamento.





