Wallace é suspenso por um ano da Seleção Brasileira de Vôlei após sugerir tiro em Lula

O Conselho de Ética do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) decidiu que o jogador de vôlei Wallace Souza deve ficar um ano suspenso das atividades relacionadas à Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Além disso, também foi decidido que ele receberá 90 dias de suspensão das atividades relacionadas ao COB e organizações sob o sistema olímpico brasileiro. A decisão foi tomada após o atleta gravar um vídeo sugerindo dar um tiro em Lula.





Na época, Wallace fez uma enquete nos stories do Instagram perguntando se "alguém daria um tiro de 12 na cara do Lula". O vídeo foi publicado e apagado logo em seguida, após vários internautas reclamarem da conduta do atleta.





O jogador, que se aposentou da seleção brasileira no último Mundial, disputado em setembro na Polônia, nunca escondeu se apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.