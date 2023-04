Jogadores garantem que Londrina EC está se moldando ao ‘estilo Gallo’ de jogo

O técnico Alexandre Gallo completou 20 dias de trabalho no Londrina. Desde que chegou, o comandante alviceleste tem ressaltado que colocará em campo um time competitivo, com transição rápida e agressividade.





Quem está no dia a dia e com o mesmo objetivo de levar o LEC para a elite do futebol nacional garante que a equipe está respondendo e se moldando.

“O (Alexandre) Gallo veio com um modelo de jogo e estamos buscando nos adaptar. Ele qualificou o grupo dentro das características que quer. Queremos ganhar. É fechar o grupo e todos trabalharem por um objetivo só”, destacou o centroavante Júnior Dutra. “Conheço o Gallo de anos. É um cara vencedor”, acrescentou.





ÚLTIMO JOGO-TREINO

Faltando 12 dias para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina inicia nesta segunda-feira (3) a penúltima semana de treinamento, que deverá ser intensa.





Os jogadores retomam às atividades já nesta segunda e na quarta-feira (5) fazem o último jogo-treino antes da estreia na segunda divisão nacional, contra o Coritiba, no centro de treinamentos da Graciosa, na Capital.





