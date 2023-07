Wimbledon 2023: conheça os favoritos ao título da competição

Com Beatriz Haddad e Thiago Monteiro representando o Brasil no torneio mais antigo do mundo do tênis, Wimbledon começa nesta segunda-feira (3) a sua fase principal

O torneio de tênis mais antigo do mundo está de volta para sua 146º edição em 2023. Com início de suas chaves principais marcada para o dia 3 de julho, a competição tem seu toque de Brasil, com Bia Haddad (13ª do ranking) no feminino e Thiago Monteiro (95º do ranking) no masculino.



Disputado em Londres, na Inglaterra, o torneio de Wimbledon é jogado em quadras de grama e integra o grupo dos torneios mais importantes do esporte - os quatro Grand Slams do ano, juntamente com os Abertos da Austrália, França (Roland Garros) e Estados Unidos. Para muitos especialistas e fãs, Wimbledon é considerado o mais importante dentre todos os torneios.