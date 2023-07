Equipe londrinense de atletismo é campeã paranaense sub-18

A equipe Londrina/FEL/IPEC levou os troféus nos naipes feminino e masculino, além do geral, e sagrou-se campeã do 50º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de atletismo Sub-18, realizado no último final de semana, no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), em Cascavel.





A nova safra de talentos do time de Londrina fez bonito. O time masculino marcou 266 pontos e o feminino, 169. Na soma, título geral para Londrina, com 395 pontos, mais de 100 pontos de vantagem da agremiação segunda colocada. Foram 24 medalhas conquistadas no total, com 11 ouros, sete pratas e seis bronzes.

Campeão das provas dos 100 e 200 metros rasos, e do revezamento 4 x 100 masculino, Matheus Gama foi escolhido como melhor atleta masculino por índice técnico da competição. “Venho de uma lesão e um tempo de recuperação, e junto com meu treinador tenho trabalhado muito para voltar a um bom nível e alcançar meus objetivos na temporada. Muito satisfeito com os resultados, com meu melhor tempo nos 200 metros”, falou o jovem, que é treinado por Gilberto Miranda.





Com os três títulos alcançados no estadual Sub-18, a equipe de Londrina mantém os 100% de aproveitamento em campeonatos paranaenses na temporada 2023, já que venceu nos naipes feminino e masculino, e geral, também nas categorias sub-20 e adulto, este último realizado há dez dias, também em Cascavel.





O técnico Gilberto Miranda destaca as campanhas da equipe em 2023 e credita as conquistas ao empenho de toda a equipe. “Somos reconhecidos pelo nosso trabalho de formação, referência há alguns anos no cenário nacional do atletismo. Nesse campeonato, já tivemos em ação uma nova safra, que vem se mostrando com potencial para crescer e manter o histórico de conquistas das últimas temporadas”, avaliou o treinador.





O próximo compromisso do time londrinense é o Troféu Brasil, maior competição de atletismo da América Latina, entre os dias 6 e 9 deste mês, em Cuiabá (MT).