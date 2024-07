Palmeiras e Corinthians fazem Dérbi tenso no Allianz Parque nesta segunda-feira

Palmeiras e Corinthians fecham a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (1º) em um Dérbi considerado um divisor de águas para os dois lados. O clássico começa às 20h, no Allianz Parque.





O jogo terá um minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador Dudu, integrante da Academia junto com Ademir da Guia, morto na última sexta-feira aos 84 anos. Dudu era tio de Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, que se emocionou na última sexta-feira após a goleada do Brasil sobre o Paraguai por 4 a 1.



O Verdão quer usar o confronto para mostrar que os 3 a 0 sofridos diante do Fortaleza, na última rodada, foram um mero tropeço no caminho e que o time segue firme para se manter entre os primeiros colocados. Já do lado alvinegro, uma derrota pode sacramentar a saída do pressionado técnico António Oliveira e afundar ainda mais o time na zona do rebaixamento.





O técnico Abel Ferreira ganhou mais um problema para o dérbi. O zagueiro Murilo passou a ser dúvida após exames e terem detectado uma entorse no tornozelo esquerdo.





O teinador tem dificuldades para escalar a defesa: Gustavo Gómez está com a seleção paraguaia na Copa América, Luan foi vendido para o Toluca-MEX e Murilo virou dúvida. As opções para a defesa são Naves, Vitor Reis e Michel, todos formados na Academia de Futebol.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: