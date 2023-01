Para Edinho, LEC tem obrigação de vencer o lanterna Rio Branco

O Londrina frustrou a torcida na sua tentativa de embalar no Campeonato Paranaense após o empate por 0 a 0 com o Aruko.





Além de não vencer, o Tubarão teve nova atuação ruim e chega de novo com a obrigação de vencer na próxima rodada. O Alviceleste volta a campo na quinta-feira (2), às 19h15, no estádio do Café, diante do lanterna Rio Branco.



Publicidade

Publicidade





O empate no Willie Davids manteve o LEC em sétimo lugar, com cinco pontos. Faltando seis rodadas para o término da fase de classificação, o clube projeta pelo menos mais dez pontos para garantir a classificação para as quartas de final.





Além do time de Paranaguá, o Londrina encara ainda São-Joseense, Foz do Iguaçu, Maringá, Atlhetico e Coritiba.

Publicidade





O técnico Edinho reconheceu a atuação discreta da equipe em Maringá e lamentou a queda de rendimento no segundo tempo.





"Foram dois tempos distintos. No primeiro tivemos controle do jogo, posse de bola, finalizações. No segundo eles foram muito melhores e os nossos erros proporcionaram várias oportunidades para eles. Foi um jogo de muitos erros e pouca qualidade", admitiu o treinador.

Publicidade





As alterações feitas pelo técnico na segunda etapa não surtiram efeito e o LEC só não perdeu graças a ótima atuação do goleiro Saulo.





O Londrina chegou a ter quatro atacantes em campo ao mesmo tempo, mas pouco assustou o adversário.

Publicidade





A partida marcou a estreia do volante Léo Pettenon, que entrou no segundo tempo, e a volta do atacante Danilo Peu, após três jogos de ausência.





"As alterações eram para termos mais força e continuar atacando. Mas erramos muito nas transições e demos oportunidades para o adversário. Tivemos alguma atuações individuais abaixo e isso dificultou a nossa atuação", comentou Edinho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: