Paralimpíadas: entidade explica infração que custou ouro ao brasileiro Thiago Paulino

A WPA (World Para Athletics), entidade ligada ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e responsável pelo atletismo paralímpico no mundo, manifestou-se na quinta-feira (9) sobre a prova do arremesso de peso da classe F57 da Paralimpíada de Tóquio (Japão). A princípio, a disputa teve Thiago Paulino como vencedor, mas o resultado foi alterado após a China recorrer ao júri de apelação dos Jogos, que invalidou dois arremessos do brasileiro (que ficou com o bronze) alegando infração. O ouro foi para o chinês Goushan Wu.

No comunicado, a WPA diz que o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) "requisitou a exibição do vídeo oficial, que embasou a decisão do júri de apelação" e que "representantes do CPN [sigla para comitê paralímpico nacional] do Brasil foram autorizados a fazê-lo na sala de vídeo, na presença do secretário do júri". O CPB rebateu em publicação no Twitter, pedindo à entidade que apresentasse, "em nome da transparência", as imagens que comprovam a infração de Paulino, "que até agora não foi esclarecida".



Em nome da transparência, mostrem o vídeo em que estaria comprovada a infração, que até agora não foi esclarecida.



For the sake of transparency, we demand that you disclose the video showing the alleged contravention. No wrongdoing has been proved so far. https://t.co/EV92zhtwyk — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 9, 2021



A classe F57 da Paralimpíada engloba atletas com deficiência nos membros inferiores e que competem sentados. Conforme a WPA, o recurso da China se baseou na regra 36.3 da prova, que considera o arremesso falho se o competidor "mover-se da posição sentada do momento em que leva o implemento para a posição inicial da prova até o instante que ele toca o solo".

Antes de acionar o júri de apelação, os asiáticos reclamaram (sem sucesso) com o árbitro da disputa sobre o segundo e terceiro arremessos de Paulino, ambos acima de 15 metros, que foi a marca alcançada por Wu. Com a invalidação, o brasileiro passou a ter 14,77 metros como melhor resultado, ficando também atrás dos 14,85 metros alcançados pelo compatriota Marco Aurélio Borges, que levou a medalha de prata.

De acordo com a WPA, as imagens analisadas foram as da fornecedora oficial de tecnologia do evento, em uma câmera posicionada em frente ao brasileiro, "permitindo uma visão clara do atleta durante o arremesso e a fase de preparação". Segundo o comunicado, "nenhum outro vídeo foi apresentado pelo CPN da China". A nota ainda informa que o veredicto foi anunciado "às 0h22 do dia 4 de setembro" e que um e-mail foi enviado ao CPB avisando do resultado, já que o Comitê "não tinha representante no Centro de Informação Técnica [TIC, sigla em inglês] quando o presidente do júri explicou a decisão". A manifestação da WPA encerra informando que os brasileiros apresentaram imagens do arremesso de Paulino feitas por um celular na arquibancada e que as mesmas foram analisadas, mas que o júri entendeu não serem suficientes para mudar a posição.



