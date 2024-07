Paraná e Rio Branco estão de volta à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense

Paraná Clube e Rio Branco estão de volta à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense. Ambos venceram o jogo de volta das semifinais da Segundona neste final de semana.





O Tricolor bateu o Patriotas por 3 a 0 na manhã deste domingo (14), no estádio Couto Pereira, que mais uma vez foi lotado pela torcida paranista. Os gols paranistas foram do zagueiro Lucão e do atacante Liliu (2x).

Na ida, a partida terminou em 0 a 0. Já o Leão da Estradinha venceu o Paranavaí por 3 a 2, sábado, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, com gols de Lídio, Brayan e Caio Vieira marcaram os gols do Rio Branco.





Wellington Tim e Orlando Jr fizeram para o ACP. Na ida, houve empate em um gol.A primeira partida da final da Segunda Divisão será disputada no próximo sábado (20). O jogo de volta será no sábado seguinte (27).

CÁSSIO ESTREIA







Cássio, 37 anos, enfatizou que está feliz pela estreia coroada com vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino por 2 a 1, sábado, em Belo Horizonte. A partida marcou o retorno do goleiro aos gramados mais de dois meses após sua saída conturbada do Corinthians. Cássio repetiu seis vezes a palavra "feliz" na entrevista pós-jogo.





