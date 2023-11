PM e MP interditam estádio da Vila Capanema e proíbem torcidas organizadas após quebra-quebra no sábado

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) e o MPPR (Ministério Público do Paraná) emitiram nota conjunta nesta segunda-feira (13) sobre medidas e próximos passos após o quebra-quebra provocado nos minutos finais da disputa entre Coritiba e Cruzeiro, nos gramados da Vila Capanema, em Curitiba, no sábado (11), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Entre as principais medidas estão a suspensão do laudo de segurança do para a utilização do Estádio Durival Britto e Silva e a proibição do uso de vestimentas que identifiquem torcidas organizadas, além de apuração de responsabilidades tanto pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) quanto pelo órgão análogo de Minas Gerais.

A confusão ocorreu quando Robson marcou o gol do Coritiba aos 45 minutos do segundo tempo. A torcida do Cruzeiro invadiu o gramado, sendo seguida pelos torcedores do Coxa. Os atletas desceram para o vestiário e o quebra-quebra só terminou após a Polícia Militar entrar em campo. A arbitragem esperou quase meia hora e deu continuidade à partida, que terminou em 1 a 0 para o time da casa.