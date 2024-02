Santos e Corinthians se enfrentam em clássico de opostos nesta quarta-feira

Santos e Corinthians fazem um clássico de opostos nesta quarta-feira (7) pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o Peixe lidera com folga o seu grupo, o Timão vive uma crise interna e está na zona do rebaixamento. O duelo começa às 19h30, na Vila Belmiro.





O Corinthians vem de quatro derrotas consecutivas, que resultaram na demissão do técnico Mano Menezes no início da semana. O substituto ainda não foi anunciado. A primeira opção seria Márcio Zanardi, do São Bernardo, mas como o regulamento do Estadual não permite que um treinador trabalhe em dois clubes na mesma edição, o nome foi descartado.

Internamente, o presidente Augusto Melo chegou a pensar em Cuca, mas o treinador dificilmente será contratado, em virtude da rejeição perante a torcida. Em 2023, Cuca teve uma passagem relâmpago e traumática pelo clube. O time será dirigido no clássico pelo auxiliar Thiago Kosloski.





O Timão tem a segunda pior campanha até aqui entre os 16 participantes do Paulista. Soma somente três pontos, ocupa a lanterna do grupo C e hoje estaria rebaixado.

A notícia boa para a torcida corintiana foi a apresentação e a regularização do meia argentino Rodrigo Garro. O jogador, apresentado na terça-feira (6), teve o nome publicado no BID da CBF pode estrear no clássico de hoje.





A novela envolvendo a contratação de Rodrigo Garro demorou um mês para ser concluída. O jogador foi anunciado na cerimônia de posse do presidente Augusto Melo, no início de janeiro, e dias depois já estava no Brasil treinando com o elenco corintiano.





