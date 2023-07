Sem acerto com Adilson, Londrina EC já mira técnico do Volta Redonda

Antes de ir em busca de reforços para tentar sair da zona do rebaixamento da Série B, o Londrina tem como prioridade a contratação de um novo técnico.





Na derrota para o CRB, por 2 a 1, no sábado à noite (30), o time foi dirigido pelo auxiliar Franco Müller e o objetivo é que o novo treinador seja definido nesta segunda-feira para que o profissional tenha tempo de trabalho até a próxima partida.

O nome preferido era o de Adilson Batista, mas o acerto não deve acontecer. No fim de semana, houve conversas entre o treinador e o gestor Sérgio Malucelli e o acordo não foi selado. A parte financeira é um complicador para fechar o acerto, além de divergências sobre contratações e aspectos de plano de trabalho.







Outro nome que surgiu com força na SM Sports é o de Rogério Corrêa, ex-zagueiro campeão brasileiro pelo Athletico em 2001, e que dirige o Volta Redonda na Série C. O time fluminense está no G8 (grupo dos oito primeiros que avançam para a segunda fase) e joga nesta noite contra o CSA, em casa, pela 11ª rodada.





O Londrina inicia a semana tentando administrar a sua crise ao mesmo tempo que busca alternativas para reagir na competição. As apostas do clube para sair da ZR são a abertura da janela de transferências e a chegada de um novo treinador.





