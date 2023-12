Sérgio Malucelli critica Londrina EC por demora na rescisão da parceria

O gestor Sérgio Malucelli criticou a direção do Londrina pela demora na assinatura da rescisão do contrato de parceria entre o clube e a SM Sports. Segundo o empresário, não há motivos para o negócio não ser concluído já que todas as cláusulas rescisórias foram acordadas e aprovadas entre as partes.







O fim da parceria vem sendo discutido há mais de duas semanas e diversas reuniões foram realizadas. O próprio Conselho de Representantes do LEC aprovou os pontos da rescisão e referendou o distrato.

"Na quinta-feira fizemos uma reunião até as 8h da noite. Estavam presentes o Getúlio (Castilho), o presidente do Conselho e os advogados. E pela SM estavam eu, o Claudinho (Canuto) e a nossa advogada. Passamos item por item do contrato e tudo foi revisado e validado. Não há motivos para não se assinar. Está tudo muito enrolado e tá virando uma novela", apontou Malucelli, em entrevista a rádio Paiquerê 91,7.





O gestor alviceleste revelou que estava tudo acordado para que a rescisão fosse oficializada na sexta-feira, depois passou para o sábado e depois para esta segunda-feira. No entanto, nem retorno da diretoria do Londrina houve nos últimos dias.

"A falta de iniciativa por parte do Londrina me assusta muito. Vamos assinar logo e cada um vai cuidar da sua vida", frisou. "Na quarta-feira eu vou embora para Curitiba e não volto mais. Todo mundo deu a sua palavra na hora do acordo e está na hora do Londrina assumir o que ficou definido e seguimos a vida".





Com a indefinição sobre o futuro da parceria, o planejamento do Londrina dentro de campo está completamente comprometido para 2024.





