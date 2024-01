Sob nova direção, Londrina EC começa temporada nesta quarta-feira

O "novo" Londrina começa a sua trajetória em 2024 nesta quarta-feira (3) com a reapresentação do elenco no CT da SM Sports.





Ao mesmo tempo que os jogadores iniciam os treinamentos, a Squadra Sports, nova parceira do clube, começa oficialmente a sua gestão à frente do Alviceleste.



A empresa, dirigida por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, passa a ser a responsável pelo futebol do clube e teve a sua proposta aprovada pelo Conselho de Representantes para adquirir 90% das ações da futura SAF do LEC.





O grupo substitui a SM Sports, que teve o contrato rescindido pelo clube no final do ano passado, após 13 anos na gestão do futebol alviceleste.

A promessa dos novos gestores é um investimento alto, sobretudo na Série C do Brasileiro, competição mais importante para o Tubarão no ano, para tentar levar o clube de volta a Série B em 2024. Daqui a 15 dias, no entanto, o time estreia no Campeonato Paranaense diante do Operário, em Ponta Grossa.





O grupo de investidores promete também uma nova política para se aproximar da cidade e do torcedor, algo inexistente nos últimos anos da administração SM Sports. Os gestores querem ainda recuperar o estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) para ser palco de jogos oficiais do clube.





