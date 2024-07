Sorteio das oitavas da Copa do Brasil pode render clássicos estaduais

A CBF realiza nesta semana o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.





As 16 equipes garantidas na próxima fase foram definidas no domingo (14), após a classificação do Grêmio, que venceu o Operário-PR por 3 a 1 no Centenário, em Caxias do Sul (RS). No sábado (13), Athletico e Juventude eliminaram Ypiranga-RS e Internacional, respectivamente.



Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para ser disputados nas datas base dos dias 31 de julho e 7 de agosto.





O sorteio ocorrerá sem separação por potes. Assim, não há limitação de confronto, o que libera, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma.







Estão nas oitavas do torneio os seguintes clubes: São Paulo, CRB, Bahia, Palmeiras, Goiás, Atlético-MG, Atlético-GO, Fluminense, Red Bull Bragantino, Vasco, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Athletico.





