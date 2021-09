Talisson Glock é ouro nos 400m livre S6 e conquista 3ª medalha

Talisson Glock abriu o penúltimo dia das finais da natação nas Paralimpíadas de Tóquio com mais uma medalha de ouro para o Brasil. Na primeira final desta quinta-feira (1º), ele venceu a disputa masculina dos 400 metros livre da classe S6 (atletas com média funcionalidade) com o tempo de 4min54s42.



Glock conquistou seu primeiro ouro em Tóquio após levar dois bronzes. O brasileiro subiu ao terceiro lugar do pódio nos 100m livre S6 e com a equipe do revezamento misto 4x50m livre do Brasil até 20 pontos.

Com a conquista, Glock se tornou o quinto nadador brasileiro a faturar um ouro em Tóquio. Os outros foram Carol Santiago (três), Gabriel Bandeira, Gabriel Araújo e Wendell Belarmino. São 21 medalhas do país na modalidade, com sete ouros, cinco pratas e nove bronzes.

Na final, Glock , que havia sido o mais rápido das eliminatórias, assumiu a liderança logo no início da prova. Após 200m, o italiano Antonio Fantin passou o brasileiro e virou em primeiro, mas Glock logo retomou a ponta.





O nadador do Brasil abriu um corpo de distância e bateu em primeiro, mais de um segundo à frente de Fantin, prata com 4min55s70. O russo Viacheslav Lenskii completou o pódio com o tempo de 5min04s84.

Em Tóquio, Glock também ficou em sexto lugar nos 200 metros medley SM6 e em quarto no revezamento 4×100 m livre 34 pontos. O catarinense de Joinville, de 26 anos, foi prata no revezamento 4×50 metros livre 20 pontos e bronze nos 200m medley SM6 nos Jogos do Rio, em 2016.

Ele ainda nada mais uma prova em Tóquio e tentará ampliar sua coleção de medalhas. Glock está inscrito para os 100m costas S6, com classificatória marcada para a noite desta quinta-feira no Brasil.





Mais resultados

Já na final feminina dos 400m livre S6, a brasileira Laila Abate terminou na sétima colocação, com o tempo de 5min38s72. A chinesa Yuyan Jiang levou o ouro com 5min04s57, novo recorde mundial, superando a marca anterior, de 5min12s87, em mais de oito segundos.

Mais uma brasileira a competir foi Ana Karolina de Oliveira, que terminou em quinto (1min11s29) na final feminina dos 100m costas S14 (atletas com deficiência intelectual). A britânica Bethany Firth ficou com o ouro.





Mais tarde, José Ronaldo da Silva fechou em quarto, com 1min21s57, na final masculina dos 50m costas S1 (atletas com baixa funcionalidade). O ouro foi para o israelense Iyad Shalabi.