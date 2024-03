Técnico aprova estreia de reforços no Londrina EC e aguarda mais contratações

O Londrina estreou seis jogadores no amistoso contra o Corinthians, em Cascavel. Dos novos contratados, quatro começaram como titulares e outros dois entraram no segundo tempo. Apesar dos 3 a 0 para o Timão , o técnico Emerson Ávila elogiou a atuação da equipe e o desempenho dos novos reforços.







O goleiro Arthur, os zagueiros João Maistro e Rayan e o atacante Iago Teles iniciaram jogando o amistoso enquanto o lateral-direito Maurício e o meia Giancarlo ficaram como opções e entraram no segundo tempo.

"Todos estrearam muito bem e fiz questão de colocá-los para jogar para que eles já possam se ambientar no clube e conhecer as nossas ideias", comentou o técnico Emerson Ávila.





"Ficamos muito atentos ao mercado e sabíamos que precisávamos de algumas peças para montar um elenco forte. No Paranaense, tivemos um ataque bom, mas um sistema defensivo que deixou muito a desejar. Mais alguns atletas vão chegar para que entremos fortes na Série C."

Das seis novidades, dois ainda não haviam sido oficializados pelo LEC. João Maistro estava no Santo André e Maurício jogou o último Campeonato Mineiro pelo Villa Nova. Outro reforço anunciado, mas que ficou apenas no banco no amistoso com o Corinthians, é o zagueiro Pedro Jorge.





ATUAÇÃO





O Londrina teve o atacante Iago Teles e o volante Marthã expulsos do amistoso e terminou o jogo com nove jogadores em campo contra 10 do Corinthians - Fagner foi expulso pelo Timão. E foi justamente na reta final da partida, com inferioridade numérica em campo, que o Tubarão tomou os três gols no estádio Olímpico, nos 15 minutos finais.





