Técnico do Londrina EC elogia atuação do time em Porto Alegre e ressalta força do elenco

A vitória do Londrina por 2 a 0 sobre o São José , em Porto Alegre, rendeu elogios do técnico Claudinei Oliveira. O Tubarão superou várias adversidades para conquistar o seu quarto triunfo na Série C e subir para o sexto lugar, com 15 pontos e 55% de aproveitamento.







O treinador ressaltou que o time entendeu as características que a partida exigia e se adaptou ao estado ruim do gramado sintético do estádio Passo D'Areia, que ficou ainda mais prejudicado em razão da forte chuva.

"Mais uma vez fizemos uma boa partida e entramos do jeito que o jogo pedia. Tínhamos alertado que não podíamos escolher adversário, campo, gramado e, em um jogo de muita disputa, todos estão de parabéns pela entrega, pela luta", frisou o comandante.





"Se fizermos isso sempre, com entrega e dedicação estaremos muito perto de fazer um grande campeonato. O que cobramos é sermos sempre um time organizado e que luta por todas as bolas."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: