Sob frio e debaixo de chuva, Londrina EC vence o São José em Porto Alegre

O Londrina superou as dificuldades da viagem, do gramado ruim, da chuva e do frio e conquistou uma vitória importante por 2 a 0 sobre o São José, na tarde de domingo (16), no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela nona rodada da Série C.





Com gols de Maurício e Everton Moraes, um em cada tempo, o Tubarão chegou a sua quarta vitória no Brasileiro e se firma dentro do G8 da Série C, agora com 15 pontos, em nove partidas.

Em sexto lugar, o Alviceleste fará dois jogos consecutivos no estádio do Café, o primeiro contra o Botafogo (PB), no sábado (22), às 19h30, e depois diante do Tombense. O São José segue com quatro pontos dentro da zona do rebaixamento.





O Londrina se adaptou bem ao gramado sintético e encharcado do estádio Passo d'Areia. O técnico Claudinei Oliveira manteve Rafael Longuine e foi dele o primeiro lance ofensivo perigoso do jogo. Aos 13 minutos, o camisa 10 deu um lindo passe para Iago Teles, que invadiu a área e bateu para fora, perdendo grande chance.

No lance seguinte, o volante Kadi arriscou da entrada da área e obrigou o goleiro Fábio Rampi a fazer boa defesa. O time gaúcho tinha muitas dificuldades ofensivas e criou uma única chance de gol na primeira etapa.





Tabela pelo lado esquerdo entre Gabriel Silva e Renê, que invadiu a área, ganhou a dividida com o goleiro Arthur, mas na hora de finalizar foi travado por Maurício, que evitou o gol do Zequinha.

E foi o próprio Maurício que abriu o placar aos 31. Como tem sido a característica do lateral, que joga improvisado na ala esquerda, nesta Série C, Maurício recebeu na meia esquerda, driblou o marcador, ajeitou para o pé direito e bateu forte no canto direito do goleiro gaúcho. Mais um belo gol do lateral, o terceiro dele no Brasileiro, artilheiro alviceleste na competição.





Com chuva intensa, o gramado do Passo d'Areia ficou ainda pior no segundo tempo, com muitas poças e isso fez com tecnicamente o jogo caísse bastante. Apesar de tentar pressionar mais, o São José pouco criou.

Aos 18 minutos, Iago Teles fez o segundo gol alviceleste. Após validar o gol, o árbitro Leonilson Fernandes anulou o gol ao ser avisado pelo auxiliar de uma falta de Daniel Amorim no início da jogada.





O LEC ganhou fôlego nos minutos finais com as alterações de Claudinei Oliveira e chegou ao segundo gol no último lance da partida. Everton Moraes foi lançado na área, ganhou na disputa com Matheuzinho e acertou um lindo chute no ângulo fazendo a festa alviceleste na capital gaúcha.

