Tencati comemora acesso à Série B com o Criciúma e compara com trajetória vivida no Londrina EC

Depois de bater na trave duas vezes com o Londrina, o técnico Claudio Tencati conseguiu o sonhado acesso para a Série A com o Criciúma. O treinador levou o time catarinense ao terceiro lugar na Série B e a volta a elite do futebol brasileiro depois de nove anos.





Aos 49 anos, Tencati atinge o ápice da carreira, que foi moldada durante os quase sete anos que ficou à frente do LEC, entre 2011 e 2017. Agora, terá o desafio de montar o Criciúma para se manter na elite em 2024 e conseguir se inserir na primeira prateleira dos técnicos brasileiros.

Publicidade

Publicidade





Em entrevista à FOLHA, Tencati falou do momento especial na carreira e elogiou a direção do clube catarinense, que acreditou e apostou em um trabalho a longo prazo.





"É um momento único e de amadurecimento profissional. Todas as fases que passamos ao longo da carreira nos moldaram para tomar decisões importantes nos jogos que foram pontuais para o nosso acesso", apontou.

Publicidade





Tencati chegou ao Criciúma em outubro de 2021, na fase final da Série C. Conseguiu levar o time de volta à Série B. No ano seguinte, foi campeão catarinense da segunda divisão. Nesta temporada, além do acesso no Brasileiro, conquistou o título estadual da primeira divisão.





"O Criciúma acreditou no projeto e no trabalho e nos momentos de oscilação, de pressão da torcida, manteve a convicção e não mudou nada nem na comissão técnica, nem no elenco", elogiou.

Publicidade





O treinador comparou a sua trajetória em Santa Catarina com a vivida no Londrina. No Tubarão, Tencati esteve muito perto de levar o LEC para a Série A em 2016 e 2017, terminando em sexto e quinto lugares, respectivamente.





Para o treinador, as condições oferecidas pelos dois clubes eram semelhantes, mas alguns detalhes atrapalharam o Londrina na reta final das competições.

Publicidade





"Em 2016, quando atingimos a meta de não cair faltando 10 rodadas, havia um prêmio a ser pago. Como estávamos na briga pelo acesso, a promessa foi de pagar tudo apenas no final, em caso de acesso. Isso deixou os jogadores descontentes", frisou.





"Em 2017, a perda do Jonatas Belusso, que era o artilheiro, fez muita diferença na reta final e nos deixou com menos opções no elenco. O Criciúma também não tinha uma folha salarial alta, mas o clube investiu pesado em premiação, com bicho sendo pago no vestiário. Isso faz a diferença em uma Série B e o atleta se motiva ainda mais."





O Criciúma anunciou esta semana a renovação de contrato com o treinador até o fim de 2024. Tencati terá o desafio de montar o elenco para o Brasileiro do ano que vem e acredita que o clube está estruturado para permanecer na elite.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: