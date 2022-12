Tubarão apresenta atacante e meio-campo para temporada 2023

O Londrina Esporte Clube anunciou, nesta sexta-feira (16), dois novos reforços para a temporada 2023 O atacante Ruan Lima, de 17 anos, e o meio-campo Mauri, 29, chegam ao Tubarão em definitivo até o final da temporada.





Ruan iniciou sua carreira aos seis anos no futsal do Paraná Clube e, aos 12 anos, mudou para o futebol de campo do mesmo time. Aos 15 anos, migrou para o Coritiba e atuou no sub-17, sub-20 e profissional, e na temporada de 2023, vem compor o time do Tubarão.

Mauri jogou, inicialmente, no Vitória, junto à base; posteriormente, no Icasa e, em seguida, na Espanha, pelo Real Balompédica Linense, no Ferroviário e no Joinville.





O meio-campo diz que, para a temporada de 2023, o torcedor pode esperar muito empenho, luta, responsabilidade e comprometimento, acima de tudo, para ajudar o Londrina.

