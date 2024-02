Tubarão enfrenta hoje o Maringá no Café em partida que vale a classificação

O Londrina Esporte Clube entra em campo às 16 horas deste domingo (25) no Estádio do Café contra o Maringa praticamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Se o LEC vencer ou empatar estará garantido para o jogo eliminatório das quartas de final. Se ganhar os três pontos, pode até terminar em sétimo lugar. Para isso, teria que torcer para o Cascavel, que tem 13 pontos, não vencer em casa o Coritiba na última rodada.





Na última rodada o Londrina saiu do sufoco ao golear o Azuris, por 5 a 2, para assumir o oitavo lugar, com 11 pontos, três a mais que os demais concorrentes a última vaga: São Joseense, PSTC e Andraus. Além de Londrina x Maringá, as partidas da última rodada neste domingo acontecem simultaneamente e são: Azuriz x PSTC; FC Cascavel X Coritiba; Cianorte X Andraus; Galo Maringá x Operário e Athletico x São Joseense.

Sete times já estão classificados: Athletico, Coritiba, Maringá, Operário, Cianorte, Azuriz e FC Cascavel.. Quatro estão na briga pela última vaga no G-8, com o Londrina dependendo de si. Na luta contra o rebaixamento estão quatro equipes também, sendo que duas delas vão cair para a Segunda Divisão.