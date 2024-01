TV Paraná Turismo vai transmitir jogos do Campeonato Paranaense 2024

A TV Paraná Turismo vai ser o canal oficial do futebol paranaense em 2024. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (9) uma parceria com a Federação Paranaense de Futebol (FPF) para transmissão do Campeonato Paranaense, com patrocínio da SAnepar (Companhia de Saneamento do Paraná). Os 12 clubes que participam da edição deste ano são: Azuriz, Cianorte, Athletico, Andraus, Coritiba, Cascavel, Galo Maringá, Sãojoseense, Londrina, Maringá, Operário e PSTC.



“A TV Paraná Turismo tem como propósito divulgar as coisas boas do Estado: o nosso turismo, as nossas belezas e agora também o nosso esporte. Fizemos essa parceria de transmissão ano passado com o futebol de salão, com mais de 50 jogos transmitidos das séries Ouro, Prata e Bronze, e também na Segunda Divisão do Paranaense. E o sucesso foi tanto que agora firmamos essa parceria com a Federação Paranaense de Futebol para divulgar e transmitir os jogos das principais equipes do Estado”, disse o governador Ratinho Junior (PSD).



O presidente da FPF, Hélio Cury Filho, disse que o torcedor paranaense é quem vai ganhar com a transmissão do Estadual na TV Paraná Turismo. “Será uma parceria em que o público paranaense terá na tevê do Estado um jogo por rodada transmitido de forma gratuita, diretamente na sua televisão, para poder acompanhar seu time de coração. E as transmissões vão atender a todos os clubes, que vão poder mostrar sua tradição, suas cores e seus patrocinadores”, afirmou.



O secretário de Estado da Comunicação, Cléber Mata, ressaltou que os torcedores de todo o Paraná terão transmissão de qualidade das partidas da elite do futebol local. “Fizemos um teste no primeiro semestre do ano passado com a transmissão da Segunda Divisão. Medimos a audiência e começamos a incomodar um pouco até a concorrência. É um ativo que construímos e agora, certamente, com a Primeira Divisão, a expectativa é ainda maior. Não tenho dúvida de que a repercussão vai ser ainda melhor”, destacou.