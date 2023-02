Vindo do Botafogo, Juninho diz que buscará fazer história no Londrina EC

O Londrina apresentou oficialmente na manhã deste sábado (18), no CT (Centro de Treinamentos) da SM Sports, o meio-campista Juninho, de 21 anos.





O jogador veio por empréstimo do Botafogo até o final do ano. O time carioca continuará pagando parte dos salários. O jovem foi no ano passado para o RWD Molenbeek, clube de John Textor, na Bélgica, no entanto, não se destacou. No retorno, também não encontrou espaço com o técnico Luís Castro.



Com a oportunidade de se desenvolver no Tubarão, o atleta garantiu que quer deixar o nome gravado.





“Estou bastante focado em fazer história no Londrina e ir bem nos jogos para conquistar o acesso para a Série A, chegar bem longe nessa Copa do Brasil e conquistar o título paranaense”, projetou.

O LEC joga na quarta-feira (22) contra o Nova Mutum, no Mato Grosso, pela primeira fase da Copa do Brasil.





Considerado uma das grandes promessas do Botafogo, Juninho foi um dos nomes do time nas disputas das categorias de base.





“Vai ser muito importante na minha carreira e agora estou focado em Londrina. Estou muito feliz e motivado. Gosto de atuar na área central, perto do gol. Sempre fui bastante acostumado a fazer gols e dar assistências”, ressaltou.





