Zagueiro Darlan é emprestado ao Londrina EC para a temporada de 2024

O zagueiro Darlan é o novo reforço do LEC (Londrina Esporte Clube) para a temporada de 2024. O jogador de 22 anos chega por empréstimo do CSP-PB para o Tubarão na disputa do Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.

Publicidade

Publicidade

Darlan surgiu no CSP-PB em 2019 no sub-19. Em 2020, subiu para o profissional do clube paraibano. Em 2021, foi emprestado ao Boavista, de Portugal, onde atuou pelo sub-23.

Publicidade

Em 2022, foi emprestado ao Rio Ave, também de Portugal, atuando no sub-23 e retornou ao CSP e encerrou a temporada no Primavera-SP. Em 2023, continuou no clube paulista durante toda a temporada.