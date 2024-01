Londrina/Tsuru Oguido fará seletiva de atletas para equipe de futebol feminino

A equipe feminina de futebol do Londrina Esporte Clube/Tsuru Oguido irá promover uma seletiva Meninas para contar com novas jogadoras nas equipes de base para 2024, meninas nascidas nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 poderão participar.





As atividades da seletiva serão realizadas no dia 28 de janeiro, domingo, a partir das 8h30, nas dependências da Bratac Seda, localizada na avenida Brasília, 1.075, Rodocentro.

Para participar do processo é necessário preencher um formulário de inscrição que pode ser obtido através do WhatsApp (43) 99154-0812. No dia da seletiva é necessário levar um documento original com foto. Também é recomendado comparecer com traje adequado para a prática do futebol – camiseta, shorts e chuteira.





As seletivas irão durar a manhã inteira e o coordenador técnico da equipe sub-17 do Londrina/Tsuru Oguido, Johnny Gonçalves, explicou que a seleção terá atividades com jogos em campo normal, e com campo reduzido para as meninas terem mais contato com a bola e controle.

“Queremos que elas permaneçam mais tempo com a bola nos pés para a gente poder avaliar, principalmente no quesito técnico. O objetivo é buscar meninas que tenham um potencial para podermos aproveitar ao máximo e aprimorar as qualidades, fazendo com que elas possam ter uma performance boa e contribuir para uma equipe forte”, disse.





Gonçalves também afirmou que o intuito é fazer uma seletiva para três categorias, sub-15, sub-17 e sub-20, sendo a última requerendo um nível técnico mais elevado, por ser uma categoria mais próxima ao adulto.

