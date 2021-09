Aprenda como harmonizar massas e cerveja

Já para o tradicional molho de tomate, a Hebling Irish Red Ale, com notas carameladas (menos acidez e amargor) é uma ótima pedida para quebrar a acidez do tomate com um toque doce.

E sabe o que cai bem com cerveja? Massas! Para levar o clima da Oktoberfest para dentro de casa e saborear uma boa cerveja acompanhada de uma receita irresistível, Isabela, marca de massas, torradas e biscoitos atuante no Sul do país, ensina como harmonizar molhos que acompanham o macarrão e cerveja. Confira:

Em outubro, acontece a maior festa alemã da América, a Oktoberfest, em Blumenau. O evento é marcado pela diversidade de cervejas e atrai apreciadores de todos os cantos do país. Você sabia que a cerveja pode ser utilizada como ingrediente extra para levar mais sabor para carnes e molhos, harmonizando com pratos salgados e até mesmo doces?

Macarrão com porco na cerveja preta





Ingredientes:





Para a carne:





- 1 kg de filé mignon suíno

- Sal a gosto

- Pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

- 5 dentes de alho amassados

- 3 cebolas cortadas em meia-lua

- 3 colheres (sopa) de extrato de tomate

- 2 latas de cerveja escura

- Suco de 6 laranjas

- 1 colher (sopa) de farinha de trigo

- 2 colheres (sopa) de manteiga





Para a massa:





- 1 colher (sopa) de sal

- 1 embalagem de macarrão (500 g)

- Folhas de 4 ramos de alecrim picadas





Modo de preparo:





- Prepare a carne: Acomode o filé em uma assadeira. Tempere com o sal, a pimenta e espalhe sobre ele o alho, a cebola e o extrato. Regue com a cerveja e o suco e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno médio (180 °C – 200 °C) por cerca de 1 hora ou até que a carne esteja completamente cozida e macia.





- Retire do forno, desfie a carne em lascas grossas, coloque em uma panela junto com o caldo formado na assadeira e leve ao fogo para que reduza um pouco o caldo. Dissolva a farinha em um pouco do caldo junto com a manteiga, junte ao cozido e misture bem para encorpar ligeiramente o molho. Desligue o fogo e reserve.





- Prepare a massa: Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture delicadamente para que toda a massa fique bem envolvida. Polvilhe o alecrim e sirva em seguida.





Rendimento: 10 porções





Tempo de Preparo: 40 minutos