Árvore e guirlanda de Natal com queijos, aperitivos decorativos

Queijos europeus produzidos na França combinam perfeitamente com as tradicionais frutas secas do Natal. No entanto, é possível, com criatividade, transformá-los em parte da decoração natalina para deixar a data ainda mais especial.





As decorações tradicionais de Natal, permeadas por elementos invernais como pinheiros, guirlandas e veludo deixam a casa linda, e é possível inovar e trazer novos itens e ingredientes que traduzam o espírito da data e deixam tudo mais bonito e gostoso.

Pensando nas altas temperaturas que tomam conta do Brasil nesta época do ano, a sugestão é fazer adaptações refrescantes e leves de clássicos para o clima tropical e fazer uma comemoração diferente.





Por que não prepara uma tábuas de queijos franceses que possam ser incorporadas na decoração? Além de ser uma ótima entrada, traz ares inovadores e criativos para o ambiente que irá acolher a família neste momento. Seguem abaixo algumas ideias:

