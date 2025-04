No Dia Internacional do milho, confira as 15 melhores receitas no Portal Bonde

Nesta quinta-feira (24), o mundo celebra o Dia Internacional do milho, um dos ingredientes mais importantes do prato dos brasileiros. Movimentando a economia e alimentando pessoas ao redor do globo, o milho é peça-chave para muitas culturas. Para essa comemoração, o Portal Bonde reuniu as 15 receitas mais deliciosas para festejar este dia com o quê há de melhor.