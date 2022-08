Chocolate não é vilão: nutricionista recomenda cacau para dieta saudável

O cacau é um fruto conhecido e seu uso começou há mais de 5 mil anos. Alimento popular entre muitos nutricionistas, sua fama saudável se dá por algumas razões: possui propriedades funcionais, muito sabor, fonte de vitaminas e minerais, como magnésio e potássio. No entanto, o que se destaca como valor importantíe para o organismo são os compostos fenólicos, que garantem um efeito antioxidante, antiaterosclerótico, além de trabalhar a favor de dislipidemias - redução do LDL colesterol - e até retardar os efeitos do envelhecimento precoce.





“O consumo do cacau ajuda o sistema cardiovascular e a melhorar o perfil lipídico (reduzindo o LDL colesterol), inclusive em doenças crônicas, como o diabetes. Mas, desde que a ingestão do alimento aconteça dentro de uma dieta equilibrada e em quantidades adequadas”, aponta Julia Engel, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Publicidade

Publicidade





Os compostos fenólicos, incluindo os presentes no cacau, como os flavonóis, flavononas, flavonas e antocianinas, conseguem amenizar os efeitos dos radicais livres, moléculas naturalmente encontradas no organismo humano.





Vale destacar destacar que todos esses benefícios são do cacau, e não do chocolate - que, se consumido em excesso e com muito açúcar e gordura, pode trazer o efeito oposto. “As barras com graduações acima de 70% cacau são as mais recomendadas para conseguirmos nos beneficiar do produto, ou seja, quanto maior a porcentagem de cacau, mais antioxidantes e polifenóis, consideradas substâncias 'boas', e menos açúcar e gorduras. Hoje em dia, existem muitas opções no mercado” completa a especialista.

Publicidade

Publicidade





A nutricionista indica chocolates com altas porcentagens de cacau para os pacientes por terem efeito antioxidante. “Tento sempre adequar o paladar do paciente para conseguir cada vez mais apreciar os percentuais mais altos. O nosso paladar é adaptável e conseguimos 'ensiná-lo' a apreciar substâncias com um sabor menos doce. Indico aumentar o percentual de cacau aos poucos. Uma forma de fazer isso é consumir os chocolates mais amargos deixando o quadrado dissolver na boca junto com uma xícara de café (sem adoçar)”, explica.