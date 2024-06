Churrasco está no top 5 das buscas de pratos mais populares do Brasil

O Brasil dividido por sabores: os pratos preferidos por regiões



E quais são os sabores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste nas buscas on-line?



Da região Norte, a maniçoba lidera com mais de 60 mil pesquisas mensais no Brasil. Feita a partir de folhas de mandioca brava e carnes variadas, tem raízes indígenas.

Em segundo lugar, com mais de 49 mil buscas, está o tacacá, caldo quente com tucupi, goma de tapioca, camarão seco e jambu.

O pato no tucupi, preparado com carne de pato e caldo de tucupi, ocupa a terceira posição, com cerca de 8 mil buscas mensais.

Do Nordeste, baião de dois e acarajé são os mais acessados, com 74 mil buscas mensais cada. O baião de dois combina feijão de corda e arroz, enquanto o acarajé é um bolinho de feijão fradinho recheado com vatapá, caruru e camarão seco.

Em terceiro lugar está o vatapá, com mais de 40 mil buscas mensais. Se o vatapá é um elemento essencial no recheio do acarajé, isso sugere que o acarajé talvez seja o verdadeiro campeão gastronômico do Nordeste?

Do Centro-Oeste, a pamonha lidera com 49.500 buscas ao mês. Em segundo lugar, com quase 10 mil buscas, está a sopa paraguaia, bolo salgado de milho, queijo e cebola. O arroz com pequi tem pouco mais de 8 mil buscas mensais.

Do Sudeste, a feijoada e o pão de queijo são os mais procurados, os dois com 110 mil pesquisas mensais. Em segundo lugar estão o feijão tropeiro e o cuscuz paulista, com mais de 90 mil buscas cada.



Top 3



Depois de uma análise dos pratos favoritos por região, surge a questão: quais são os campeões de popularidade em todo o Brasil?

1º lugar: Na liderança, o pão de queijo e a feijoada, ambos com 110 mil buscas mensais, estão em empate técnico.

2º lugar: Três iguarias empatadas, com 90.500 buscas cada: o feijão tropeiro e o cuscuz paulista, ambos da região Sudeste, junto com o churrasco , típico do Sul.

3º lugar: Outros três ícones gastronômicos com 74 mil buscas cada: a amada coxinha do Sudeste, junto aos nordestinos baião de dois e acarajé.



Pão de queijo, feijoada e coxinha







Ao analisar os volumes de busca em nível nacional, a Preply investigou as preferências regionais desses pratos típicos brasileiros.

Nacionalmente, pão de queijo e feijoada têm os maiores volumes de buscas. Entretanto, as tendências regionais apontam que a coxinha é uma concorrente de peso, destacando-se em várias partes do país.

Em primeiro lugar, ao comparar o pão de queijo com a coxinha, observa-se que no Rio Grande do Sul, o pão de queijo domina com 72% das buscas, enquanto na Paraíba, a feijoada lidera com 63%. No Nordeste e no Norte, a coxinha se destaca como a favorita, superando o pão de queijo em estados como Pernambuco, Alagoas, Amapá e Paraíba.

Comparando a coxinha com a feijoada, a coxinha prevalece na maioria dos estados brasileiros, menos em Roraima, Acre, Amazonas, Rondônia, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em que a feijoada ainda é mais acessada.

Ao comparar os três pratos, a disputa reflete influências regionais marcantes. O Centro-Oeste e o Sul mostram preferência pelo pão de queijo, enquanto o Sudeste e o Nordeste são redutos da coxinha. O Rio de Janeiro é leal à feijoada, uma tendência também observada no Distrito Federal e em alguns estados do Norte.

Metodologia de pesquisa

O estudo analisou os volumes de pesquisa no Brasil por meio da ferramenta Semrush, juntamente com tendências de busca nos diferentes estados e regiões do Brasil no Google Trends. Foram selecionados os pratos por região, considerando apenas aqueles com alto volume de pesquisa e caracterizados por uma forte identidade e tradição regional. Os dados referem-se a maio de 2024.