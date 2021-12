Como manter uma alimentação completa e balanceada nos dias quentes de verão

Os dias de verão pedem uma alimentação mais leve, com ingredientes frios e pratos balanceados. Na temporada, aumenta também a procura por nutricionista quando a estação mais quente do ano vai se aproximando.

"Uma das maiores procuras nessas estações do ano, é sem dúvidas a vontade de emagrecer, eliminar o peso por ventura adquirido nas estações mais frias, onde a fome aumenta e estamos a maior parte do tempo cheios de roupa. As estações mais quentes nos remetem a menos roupa, biquínis, férias em praias e com isso a preocupação de estar em forma. O nutricionista irá orientar a sua alimentação, selecionar os alimentos necessários e organizar o seu dia a dia alimentar para que você atinja o peso ideal. O mesmo funciona para quem não consegue engordar, uma reeducação alimentar é a chave e o ponto inicial”, ressalta Carolina Henequim, nutricionista da Paraná Clínicas.

A nutricionista comenta ainda que bons hábitos alimentares devem estar inseridos em todas as estações do ano: primeira coisa a lembrar é que dietas muito restritivas e malícias não trarão resultados satisfatórios por muito tempo. É importante ingerir mais legumes, verduras, frutas e castanhas nos lanches, além de ótimas fontes de fibras, irão dar a sensação de saciedade.





Mas, isso não significa passar a estação inteira comendo apenas folhas verdes, é possível inserir no cardápio outros ingredientes, como os grãos e vegetais. Utilizando a criatividade e o sabor de cada ingrediente, você pode obter pratos nutritivos e muito saborosos – com praticidade.





Salada fresca de verão por Chef Luana Wojciechowski

Ingredientes:





½ pacote de mix de quinoa;





1/2 pepino japonês;





1/3 pimentão amarelo picado miudinho;





10 tomatinhos sweet cortados em 4;





1/2 abacate cortado em cubos;





1/2 limão espremido;





2 a 3 colheres de chá de azeite de oliva;





Sal e pimenta do reino a gosto;





Salsinha picada opcional;





Modo de Preparo:





1. Abra a embalagem do mix de quinoa e despeje a metade do mix em um recipiente. Com ajuda de um garfo deixe a quinoa soltinha.





2. Em outro recipiente coloque os demais ingredientes exceto o abacate. Misture bem e experimente. Tempere e misture ao mix de quinoa. Experimente e se preciso acerte o tempero.





3. Adicione a salada em um bowl, com o abacate por cima. Finalize com uma pitada de sal, pimenta do reino e um fio de azeite de oliva.